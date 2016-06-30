Смертельне ДТП на Одещині: загинула жінка-водій, ще одна у лікарні (фото)
Водій другої машини госпіталізована з численними травмами.
29 червня ввечері на автодорозі "Одеса-Чорноморськ" відбулося смертельне ДТП, повідомляє місцевий портал 048.ua.
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Як повідомили очевидці, учасниками ДТП стали "Ніссан" і "Тойота". За попередньою інформацією, один з водіїв виконував обгін і не впорався з керуванням авто.
В Тойоті загинула молода жінка - водій. За даними Нацполіції, загинула водій "Тойоти". Ще одна жінка-водій "Ніссана" з численними травмами потрапила до лікарні.
"У неї численні переломи, поранення", - зазначили в поліції.
У причинах аварії розбирається слідчий відділ, попередньо встановлено, що зіткнення сталося через маневрів на дорозі.