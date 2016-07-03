У центрі Києва відбувається мітинг проти кримінального переслідування патріотів

Як передає кореспондент УНІАН, на початку акції присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих бійців АТО.

Виступаючи перед присутніми, народний депутат з фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв назвав неприпустимими дії влади, яка «з тих чи інших причин вдається під різними приводами до кримінального переслідування патріотів та людей, які брали участь в АТО».

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Політик нагадав, що 2 липня, в суботу, було створено штаб порятунку патріотів. Він також наголосив на необхідності всіх свідомих громадян єднатися, а воїнів АТО ще більше зміцнювати своє батальйонне братство.

«Сьогодні нам необхідно єднатися для порятунку тих, хто рятував і рятує Україну», - підкреслив Соболєв.

Акція відбувається без порушення громадського порядку. На майдані Незалежності чергують близько 20 співробітників патрульної поліції.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Апеляційний суд Києва обрав особисту поруку народних депутатів України Єгора Соболєва, Андрія Лозового, Семена Семенченка, Ігоря Мосійчука та інших мірою запобіжного заходу колишньому начальнику штабу батальйону «Айдар» Валентину Лихоліту. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.