В Житомирі поліцейський вилив "неякісне" пиво на охоронця магазину і вдарив банкою

Про це повідомила прес-офіцер патрульної поліції Діна Корчевна, передає Житомир.info.

«На місці з'ясувалося, що ініціатором конфлікту став діючий співробітник Житомирського відділу поліції, який працює в розшуку. Він був обурений якістю проданого напередодні в цьому ж маркеті пива і вилив вміст однієї банки на охоронця, а потім цією ж банкою вдарив його по голові. Такі діяння призвели до бійки з застосуванням фізичної сили, охоронцю на допомогу прийшов співробітник маркету», - повідомляє прес-офіцер.

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В результаті бійки охоронець був госпіталізований. На місце події приїхала слідчо-оперативна група.

Як повідомляє Головне управління поліції, встановлено, що конфлікт стався близько 3 ночі в одній з цілодобових торгових точок.

Поліцейський перебував у відпустці у зв'язку з сімейними обставинами (у нього помер батько).

Уранці 8 липня у ході розпочатого службового розслідування чоловіка було освідувано у медичному закладі щодо вживання алкоголю.

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За наявною інформацією, в одного з охоронників-учасника інциденту, попередньо, забій м'яких тканин обличчя.

За результатами з'ясування усіх обставин події прийматиметься рішення щодо відповідальності працівника поліції.

Усі матеріали перевірки будуть передані до прокуратури для прийняття рішення відповідно до законодавства.