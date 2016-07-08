Військовий прокурор сил АТО Кулик не з'явився на розгляд власної скарги на арешт майна

19:15, 08 липня 2016
Суспільство
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Військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик, якого підозрюють у незаконному збагаченні, не з'явився на призначене за його ж позовом засідання Апеляційного суду міста Києва.

Кулик / УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, засідання суду відбулося 7 липня.

Кулик мав оскаржити рішення Солом'янського районного суду м. Києва про арешт його майна в провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення».

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Наступне засідання Апеляційного суду у цій справі призначено на 19 липня.

В САП нагадали, що 1 липня Солом'янський районний суд Києва заарештував на час досудового розслідування два автомобіля, три квартири, земельну ділянку, два паркомісця, одне нежитлове приміщення та низку банківських рахунків, якими володіє Кулик.

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