Військовий прокурор сил АТО Кулик не з'явився на розгляд власної скарги на арешт майна

Як повідомили УНІАН у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, засідання суду відбулося 7 липня.

Кулик мав оскаржити рішення Солом'янського районного суду м. Києва про арешт його майна в провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення».

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Наступне засідання Апеляційного суду у цій справі призначено на 19 липня.

В САП нагадали, що 1 липня Солом'янський районний суд Києва заарештував на час досудового розслідування два автомобіля, три квартири, земельну ділянку, два паркомісця, одне нежитлове приміщення та низку банківських рахунків, якими володіє Кулик.