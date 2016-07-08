Деталі грандіозної корупції в МОЗ: заступник міністра тільки з однієї лікарні збирав до півмільйона гривень на місяць (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на спільному брифінгу з головою СБУ Василем Грицаком у Києві.

"П’ять разів ми фіксували отримання міченої частини хабара, і вчора під час п’ятого епізоду цього системного хабарництва був затриманий і Василишин Роман Йосипович, який привіз мічені гроші до дачі своєї доньки, і його помічник у цій кримінальній оборудці Серняк, який зараз дає кримінальні покази", - заявив Луценко.

За словами Луценка, Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні.

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"Це була група змовників: пан Василишин, який до того був керівником Олександрівської лікарні, представив колективу цієї лікарні уродженця Донецька Серняка Юрія Петровича 1960 року народження, який став обіймати посаду директора урологічного центру цієї клінічної лікарні та особисто розподіляв лікарів по операціях", - сказав генпрокурор.

За кожну з цих операцій "лікарі вимагали гроші в пацієнтів та здавали їх Серняку. Серняк ці гроші акумулював, і щотижня від 50 до 100 тис. грн лише з цього центру отримував заступник міністра", - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримано заступника міністра охорони здоров’я, який вимагав побори з лікарів за можливість робити операції в Олександрівській лікарні.