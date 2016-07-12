В ГПУ запевняють, що не оголошували сина Черновецького у розшук через Інтерпол

Про це радіо "Свобода" заявили речниця генпрокурора Лариса Сарган і представник МВС Артем Шевченко. "Я поцікавився в українського бюро Інтерполу. Українське бюро Інтерполу ніякої інформації від своїх колег за кордоном не має і підтвердило, що цієї особи не було в переліку розшукуваних українських громадян. Тобто українське правосуддя не оголошувало його у розшук каналами Інтерполу", – сказав Артем Шевченко.

За його словами, всі "зовнішні комунікації про екстрадицію, якщо на це є правові підстави, веде Генеральна прокуратура України".

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Зі свого боку, Лариса Сарган повідомила, що Генпрокуратура не коментує ситуацію з сином Черновецького і з’ясовує інформацію. "Немає у нас інформації. Він у нас не був у розшуку в Інтерполі, тому ми поки що не коментуємо ситуацію. З’ясовуємо", – сказав вона.

Як повідомляв УНІАН,12 липня іспанське видання El Mundo повідомило, що в Барселоні в результаті спецоперації місцевих силовиків за підозрою в участі у кримінальній організації і відмиванні грошей затримали 11 осіб, серед яких і син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан.

За повідомленням, серед затриманих в основному українці і росіяни, що проживають у Барселоні.

Затриманих також підозрюють у підробці офіційних документів і податкових махінаціях.