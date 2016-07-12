ЗМІ дізналися подробиці корупційної схеми сина Черновецького в Іспанії

Син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан та його спільники, яких сьогодні затримали в Іспанії, відмили близько 10 мільйонів євро. Про це повідомили джерела El Pais у правоохоронних органах, передає "Європейська правда".

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За інформацією видання, Черновецький та його спільники купували компанії в Іспанії з тим, щоб відмивати кошти, розташовані в інших країнах, здебільшого на Кіпрі та Віргінських островах. Ці кошти потім були вкладені в нерухомість в Іспанії.

Як стверджує ЗМІ, злочинна організація складалася з осіб "здебільшого українського походження".

Сина Черновецького, за даними El Pais, затримали не у Браселоні, як писала El Mundo, а в елітному курортному містечку С'Агаро на узбережжі Коста Брава.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в результаті спецоперації місцевих силовиків за підозрою у відмиванні грошей було затримано сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, Степана, та ще десятьох осіб.

Як повідомлялось раніше, наприкінці червня в Іспанії за відмивання грошей затримали 6 росіян та українця.