Європа не повинна залежати від нафти і газу з Росії

Прем`єр-міністр Великобританії Гордон Браун заявив, що Захід не повинен бути в енергетичній залежності від Росії, пише в неділю британський тижневик Observer.

"Ніяка держава не повинна мати енергетичне панування над Європою", - цитує видання слова Брауна. Британський прем`єр пообіцяв прийняти термінові заходи, щоб не допустити залежності Британії від російської нафти і газу. Такі дії включають відмову від нестабільних або ненадійних енергетичних партнерів, пошук нових запасів газу і нафти, розвиток атомної енергетики і використання альтернативного палива, зазначає видання.

Прем`єр також закликав активніше інвестувати в будівництво газопроводу від Каспійського моря, яким в обхід Росії доставлятиметься газ через Туреччину до Європи.