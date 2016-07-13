Окупанти вивезли з Криму до Росії 38 картин Айвазовського

Про це повідомило агентство "РИА Новости" з посиланням на так звану міністра культури Криму Аріну Новосельську.

"Тридцять вісім робіт Айвазовського відправлені 11 липня з усіма охоронними зобов'язаннями і страховкою до Москви в Третьяковську галерею ", - цитує Новосельску агентство.

Читайте такожПродана на аукціоні Christie's картина Айвазовського не з музею окупованого Криму - Мінкульт

Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 22-24 травня перебував в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у Феодосії він відвідав музей Івана Айвазовського.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.