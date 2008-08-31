Голова ВР гарантує, що парламент подбає про проблеми шахтарів

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє,що ВР під час третьої сесії ухвалить закон про престижність шахтарської праці.

Про це він заявив сьогодні у Червонограді на Львівщині під час заходів з відзначення Дня шахтаря, передає кореспондент УНІАН.

“Я гарантую, що парламент ухвалить закон про престижність шахтарської праці”, - сказав спікер.

При цьому, за його словами, цей закон залишиться декларацією, якщо не буде забезпечено його бюджетне фінансування.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, необхідно відійти від адміністративного регулювання ціни на вугілля.

Він наголосив, що коли і надалі при собівартості вугілля від 700 до 1200 гривень за тонну воно буде купуватися за 435 гривень, то “всі ці закони не варті абсолютно нічого”.

Крім того, як вважає спікер, на енергетичному ринку необхідно переходити на ринкові засади. “Я буду вимагати в першу чергу від уряду застосувати ринкові засади функціонування вугільної галузі”, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.