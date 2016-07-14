Мер Львова закликав містян повідомляти про водіїв, які вмикають музику в маршрутках

Під час засідання сесії Львівської міськради депутат від фракції УКРОП Іван Гринда звернувся із запитом, у якому зазначив, що почастішали скарги пасажирів на те, що водії маршруток слухають шансон під час руху транспорту.

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Відповідаючи на запит, Андрій Садовий наголосив, що водіям міських автобусів заборонено вмикати будь-яку музику, палити або розмовляти по телефону за кермом. Він також зазначив, за подібні порушення водіїв вже неодноразово карали.

Мер Львова закликав пасажирів, які виявляють такі випадки, телефонувати на гарячу лінію міста і повідомляти номер маршруту та державний номер автобуса, водій якого порушує заборони на паління або прослуховування музики. Повідомити про такі випадки мешканці можуть за коротким номером телефону 1580 або за номерами 297-59-11, 297-59-99.

Садовий також доручив управлінню транспорту і зв’язку міськради посилити контроль за виконанням перевізниками умов договорів.

Нагадаємо, що згідно з положенням про акустичний режим у Львові, у салонах громадського транспорту використання звуковідтворюючих і звукопідсилюючих засобів дозволяється тільки для оголошень, що стосуються роботи транспорту.