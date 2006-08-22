Дніпропетровська УМВС провела спецоперацію проти замовного вбивства

Знайшовся генеральний директор Дніпропетровської обласної спілки промисловців та підприємців 70-річний Микола ОМЕЛЬЧЕНКО, зниклий безвісти 29 липня цього року. Він сьогодні особисто заявив на прес-конференції у Дніпропетровську, що весь цей час переховувався від замовного вбивства.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.ОМЕЛЬЧЕНКА, про замовне вбивство його попередили співробітники обласного УМВС, які вказали місце та час, розробили спецоперацію з виявлення виконавців, організаторів і замовників злочину, а також надали йому особисту охорону.

М.ОМЕЛЬЧЕНКО повідомив, що у Києві заарештовано групу осіб, зокрема, виконавця та організаторів підготовленого замовного вбивства. За його словами, порушено кримінальну справу, яку розслідують МВС і Генеральна прокуратура України.

Як припустив М.ОМЕЛЬЧЕНКО, його було „замовлено” у зв’язку із комерційною діяльністю на ринку страхування. За його словами, він є засновником ЗАТ „СК „Форт”, яка, зокрема, займається страхуванням перевезення небезпечних вантажів і має “солідних клієнтів”, зокрема, ВАТ „Міттал Стіл Кривий Ріг”.

За словами М.ОМЕЛЬЧЕНКА, серед засновників цієї компанії під іншою назвою з пакетом у розмірі 20% акцій були дві страхові компанії, з якими він „цивілізовано розійшовся”, обмінявшись акціями.

М.ОМЕЛЬЧЕНКО наголосив, що після цього кілька років СК „Форт” відчувала тиск і спроби рейдерства з боку зазначених страхових компаній. Водночас, за його словами, на ринку страхових послуг інтереси трьох компаній не перетинаються.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня стало відомо, що у Дніпропетровській області зник безвісти генеральний директор обласної Спілки промисловців та підприємців М.ОМЕЛЬЧЕНКО.

За інформацією начальника Центру громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області Олексія ЩЕРБАТОВА, міліція оголосила про розшук М.ОМЕЛЬЧЕНКА. О.ЩЕРБАТОВ наголосив, що кримінальну справу не порушено, тому що немає складу злочину. За його словами, на сьогодні жодні подробиці щодо зникнення М.ОМЕЛЬЧЕНКА відсутні.