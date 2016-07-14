У передмісті Львова біля житлового будинку виявили сім сучасних боєприпасів
У селищі Брюховичі Львівської міської ради під час проведення земляних робіт поблизу житлового п’ятиповерхового будинку виявили сім сучасних боєприпасів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області, повідомлення про те, що на вулиці Львівській у селищі Брюховичі виявлено предмети схожі на боєприпаси надійшло у Шевченківський відділ поліції Львова 13 липня о 14:00.
Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи, встановлено, що під час проведення робіт з викорчовування пеньків дерев на прибудинковій території п'ятиповерхового житлового будинку, який складається із шести під’їздів, водієм бульдозера на глибині близько одного метра у землі, було виявлено предмет схожий на ручну протитанкову гранату.
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Під час огляду місця події спеціалістами-вибухотехніками всього було виявлено сім пострілів до реактивного протитанкового гранатомета РПГ-7 сучасного взірця.
Спеціалістами вибухово-технічного відділу виявлені боєприпаси вилучені встановленим порядком. Їх походження встановлюється.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.