У передмісті Львова біля житлового будинку виявили сім сучасних боєприпасів

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області, повідомлення про те, що на вулиці Львівській у селищі Брюховичі виявлено предмети схожі на боєприпаси надійшло у Шевченківський відділ поліції Львова 13 липня о 14:00.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи, встановлено, що під час проведення робіт з викорчовування пеньків дерев на прибудинковій території п'ятиповерхового житлового будинку, який складається із шести під’їздів, водієм бульдозера на глибині близько одного метра у землі, було виявлено предмет схожий на ручну протитанкову гранату.

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Під час огляду місця події спеціалістами-вибухотехніками всього було виявлено сім пострілів до реактивного протитанкового гранатомета РПГ-7 сучасного взірця.

Спеціалістами вибухово-технічного відділу виявлені боєприпаси вилучені встановленим порядком. Їх походження встановлюється.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.