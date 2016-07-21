СБУ викрила розкрадання понад 9 мільйонів на дитячій лікарні "Охматдит"

Як повідомляє прес-центр СБУ, протягом 2012-2014 років спеціалізоване державне підприємство отримало з бюджету кошти на закупівлю медичного обладнання та добудову дитячої лікарні. Для реалізації завдань чиновники уклали договір з приватною комерційною структурою.

Правоохоронці встановили, що за попередньою змовою з посадовцями бізнесмени штучно завищили вартість обладнання та робіт на 9,2 мільйона гривень.

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Під час обшуків в офісах та за місцями проживання у 6 фігурантів справи, серед яких один й досі діючий чиновник, співробітники спецслужби спільно з поліцією вилучили документи, печатки та інші докази, які доводять розкрадання державних коштів, виділених дитячій лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.