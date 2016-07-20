Справу спільниці Пшонки у розкраданні понад 69 мільйонів передали до суду

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно організатора діяльності фіктивних фірм, які використовувалися у заволодінні 69 млн грн бюджетних коштів, призначених на поточний ремонт приміщень Генеральної прокуратури України, чим здійснено пособництво колишньому керівництву Генеральної прокуратури України у скоєнні цього злочину», - йдеться в повідомленні.

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Цій особі інкримінується скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Зокрема, організація придбання особою суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, зловмисниці інкримінують поплічництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, а саме у сприянні вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками наданням засобів, усуненням перешкод і заздалегідь обіцяним приховуванням слідів злочину і грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У ГПУ зазначили, що обвинувачена є сьомим співучасником цього злочину. П'ять співучасників вже засуджені. Вироки набули законної сили. Судове слідство щодо інших співучасників цього злочину триває.

Як повідомляв УНІАН, у громадській організації "Адвокатська дорадча група" заявляли, що колишній генпрокурор Пшонка викрав 69 млн грн протягом 2010-2014 років шляхом укладення договору на ремонтні роботи з фіктивними компаніями.

23 червня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у Києві затримали одесита Бориса Крука, який підозрюється в розкраданні спільно з Пшонкою понад 69 млн грн, призначених для ремонту будівель Генпрокуратури.

24 червня суд обрав Круку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення застави в 30 млн грн.