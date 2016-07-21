Харківський лікар попався при отриманні хабара за діагноз для інвалідності

20:10, 21 липня 2016
Суспільство
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За 12,5 тис. грн лікар однієї з міських лікарень Харкова обіцяв поставити пацієнту діагноз для призначення групи інвалідності.

Коррупция / www.ilovegreece.ru

Як повідомили в прес-службі Нацполиции, 55-річного лікаря затримали у власному кабінеті під час отримання хабара.

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В операції брали участь оперативники Управління захисту економіки і слідства обласної поліції і співробітники прокуратури.

Гроші вилучено.

За фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

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