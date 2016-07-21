Харківський лікар попався при отриманні хабара за діагноз для інвалідності
20:10, 21 липня 2016Суспільство
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За 12,5 тис. грн лікар однієї з міських лікарень Харкова обіцяв поставити пацієнту діагноз для призначення групи інвалідності.
Гроші у хабарника вилучені / www.ilovegreece.ru
Як повідомили в прес-службі Нацполиции, 55-річного лікаря затримали у власному кабінеті під час отримання хабара.
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В операції брали участь оперативники Управління захисту економіки і слідства обласної поліції і співробітники прокуратури.
Гроші вилучено.
За фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.
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