Уряд вирішив не економити на участі України у Венеційському бієнале

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, сьогодні уряд вніс зміни до пункту 21 додатка до постанови Кабінету міністрів від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», забезпечивши таким чином участь України у 68-му Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку та 57-му Венеційському бієнале сучасного мистецтва.

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Відповідний проект постанови розроблено Міністерством культури у зв’язку з необхідністю інформаційного та організаційного забезпечення у 2016 році та наступних роках участі України у Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку та представлення України у 2017-му та наступних роках на Венеціанському бієнале сучасного мистецтва – найпрестижнішому та найбільш знаковому світовому форумі сучасного мистецтва.

Як зазначив міністр культури України Євген Нищук, «з огляду на виклики, перед якими постала нині наша країна, надзвичайно важливим є формування у свідомості світового співтовариства образу України, одним зі шляхів цього є просування та популяризація нашої культури за кордоном».

“Франкфуртський книжковий ярмарок та Венеційський бієнале – є одними з тих заходів, що демонструють культурне обличчя України, вони ж стають дієвими інструментами публічної дипломатії, популяризують літературну спадщину, мистецтво, сприяють формуванню позитивного іміджу України на міжнародній арені”, - додав Нищук.

Міністр також зазначив, що важливим моментом у підготовці до участі у важливих мистецьких заходах Міністерство культури знаходиться у тісній співпраці та діалозі з широким колом професійних експертів та представників громадянського середовища.

68-й Франкфуртський книжковий ярмарок триватиме у м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина) з 19 по 23 жовтня 2016 р., 57-й Венеційський бієнале сучасного мистецтва - з 13 травня по 26 листопада 2017 року у м. Венеція (Італія).