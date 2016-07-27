У центрі Києва відновлено рух транспорту, який був обмежений через "хресну ходу"

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відкрита для руху автомобілів Європейська площа, Володимирський узвіз, Паркова алея, вул. Грушевського.

Знято також всі пости поліції, які працювали з металошукачами, на підході до Володимирської гірки з боку вул. Хрещатик.

Читайте такожСкандальна "хресна хода" дісталася пункту призначення - Києво-Печерської Лаври, обійшлося без інцидентів і провокацій (оновлюється)

Нагадаємо, сьогодні на Володимирській гірці в Києві пройшов молебень, організований УПЦ МП. Після молебню віруючі пішли «хресною ходою» у Києво-Печерську лавру, де триватимуть заходи УПЦ МП з нагоди Дня Хрещення Київської Русі-України та «1000-річчя давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон».

Передбачається, що о 17:00 на площі біля Успенського собору розпочнеться всеношне бдіння.