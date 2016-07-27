Поліція розслідує напад мажора-дебошира на нардепа Логвинського в Одесі
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого стосовно депутата Верховної Ради Георгія Логвинського (фракція "Народний фронт") в Одесі.
Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, 23 липня мешканець Дніпра, перебуваючи в одному з нічних клубів Одеси, заподіяв тілесні ушкодження 30-річному громадянину США.
Побачивши ці події, 37-річний громадянин – народний депутат України зробив хулігану зауваження. Після почутих зауважень на свою адресу дебошир продовжив свої хуліганські дії й відносно депутата, спричинивши йому тілесні ушкодження.
За даним фактом відрито кримінальне провадження за ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Слідчі дії тривають.
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Як розповів на своїй сторінці у Facebook сам Логвинський, нападника зовуть Олександр Семенюта. Той нібито схопив незнайому відвідувачку закладу за сідниці, однак за неї заступився американець, якого нападник "нагородив" кулаком в обличчя. Коли в ситуацію втрутився сам депутат, він спочатку отримав погрози, а згодом - також удар в голову. З поліцією, яку викликав Логвинський, товарищі Семенюти "також не церемонилися, відразу полізли в бійку", а після доставлення до відділку втікли з нього. Вранці все ж Семенюту затримали.