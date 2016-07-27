Поліція розслідує напад мажора-дебошира на нардепа Логвинського в Одесі

Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, 23 липня мешканець Дніпра, перебуваючи в одному з нічних клубів Одеси, заподіяв тілесні ушкодження 30-річному громадянину США.

Побачивши ці події, 37-річний громадянин – народний депутат України зробив хулігану зауваження. Після почутих зауважень на свою адресу дебошир продовжив свої хуліганські дії й відносно депутата, спричинивши йому тілесні ушкодження.

За даним фактом відрито кримінальне провадження за ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Слідчі дії тривають.

Читайте такожПідозрюваного у стрілянині в київському кафе затримали в Ізмаїлі

Приморським районним судом Одеси 30-річному жителю Дніпра обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як розповів на своїй сторінці у Facebook сам Логвинський, нападника зовуть Олександр Семенюта. Той нібито схопив незнайому відвідувачку закладу за сідниці, однак за неї заступився американець, якого нападник "нагородив" кулаком в обличчя. Коли в ситуацію втрутився сам депутат, він спочатку отримав погрози, а згодом - також удар в голову. З поліцією, яку викликав Логвинський, товарищі Семенюти "також не церемонилися, відразу полізли в бійку", а після доставлення до відділку втікли з нього. Вранці все ж Семенюту затримали.