Військовий скандал: російські винищувачі не пустили до Криму

Міністерства оборони України і Росії поки що не домовились про умови тренувань російських військових льотчиків на українському тренувальному комплексі палубної авіації «Нитка», розташованому поблизу міста Саки в Криму.

Як повідомляє газета «Дело» (№162 від 10 вересня 2008 року), ці щорічні навчання російських ВПС вперше за 10 років можуть бути відмінені.

За інформацією видання, до 20 літаків Су-33, Су-27 і Су-25 мали прибути на півострів ще неділю тому. Проте військове керівництво двох країн не змогло домовитись про умови проведення навчань. У результаті група корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії повернулася на місце свого базування – Кольський півострів.

Раніше заступник командувача морської авіації ВМФ Росії генерал-майор Микола КУКЛЄВ заявив, що «Київ відмовив росіянам через російсько-грузинський конфлікт», пише «Дело».

Проте, як повідомило виданню високопоставлене джерело в Міноборони України, причина скандалу інша. Російські військові, окрім своєї авіації, запросили на навчання іноземців, яким Москва продає свої літаки. Передбачалося, що пілоти третіх країн візьмуть участь у тренувальних польотах. Міноборони України виступило проти намірів росіян. Угода між двома країнами від 1997 року про використання полігону передбачає проведення навчань у Криму лише російською стороною.

Офіційно про виниклі проблеми на полігоні «Нитка» вчора заявив і міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ. Проте він не пояснив суті конфлікту.

Як припускає «Дело», причиною відмови російським льотчикам могла стати й заборгованість перед Україною за оренду полігону.

Навчання зазвичай тривають до двох місяців, і доба польотів на полігоні обходилась росіянам у 6 тисяч доларів. Раніше вже були інциденти, коли росіяни затягували з оплатою, при цьому звинувачуючи Україну в зриві навчань.

Слід зазначити, що «Нитка» – унікальний і єдиний тренувальний комплекс на території СНД, який повністю імітує умови зльоту і посадки палубної авіації авіаносцем.