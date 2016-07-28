Афонський чернець розповів про духовні подвиги українського святого, якого сьогодні прославили в Києво-Печерській лаврі

Як повідомляє сайт "Православний спадок України на Святій Горі Афон" сьогодні, під час Божественної літургії в Києво-Печерській лаврі, відбулося прославлення у лику святих відомого українця.

«У цей день ми вшановуємо пам'ять Іоанна (Вишенського), який був родом зі Львівщини. У свій час, у молодості, він пішов з миру, щоб віддатися повністю чернечим подвигам. Щоб молитися за свою багатостраждальну батьківщину. У цьому подвигу на Святій Горі він пробув близько 40 років і потрудився як полеміст, публіцист і путівник душ людських. Він знайшов той стан душі, коли зміг принести користь і собі і ближньому. Він, будучи насельником нашого монастиря, приніс світло благочестя у ваші краї. Після плідних трудів повернувся знову на Святу Гору, де майже в повному самітництві провів залишки свого життя», - розповів афонський чернець.

«В день святкування пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, у часи якого був заснований наш монастир Ксилургу, хотілося б передати Вам благословення наших співвітчизників, які подвизаются на Святій Горі, які моляться за свою вітчизну, в тому числі за всіх вас», - зазначив ієромонах Кіріон.

Сьогодні в Києво-Печерській лаврі було звершено останню заупокійну літію за ченцем Іоанном (Вишенським), після чого було прочитано рішення Священного Синоду УПЦ від 20 липня 2016 року (Журнал №29) про причислення його до лику святих.

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Днем пам'яті преподобного Іоанна Святогорця (Вишенського) стане 29 липня за новим стилем.

Як відомо, преподобний Іоанн (Вишенський) (1550-1620-і рр.) - видатний український письменник, твори якого лягли в основу створення української полемічної літератури в XVII столітті.

Він написав 16 послань з Афона, в яких захищав чистоту віри і істинність Православної Церкви. Вишенський брав участь в реформуванні православного чернецтва в Україні, сприяючи переведенню православних монастирів на афонський статут. Завдяки цьому вони стали центрами, навколо яких розвивалася українська культура і духовність.