У школах і дитсадках Хмельницького заборонили збирати батьківські внески

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю ТРК “МІсто”.

Читайте такожДепутати дозволили релігійним організаціям засновувати дитсадки та школи“Раніше за кошти батьків робилися ремонти у навчальних закладах. Тепер так звані фонди шкіл і дитсадків отримають з міського бюджету по 100 грн у розрахунку на одного вихованця. За ці гроші керівництво закладів купуватиме канцелярські товари, миючі засоби. Батьки у жодному разі не повинні здавати гроші на фонди шкіл”, - підкреслив мер.

При цьому він запевнив, що міська влада зацікавлені у тому, щоб “побороти добровільно-примусові батьківські внески”.

“З 1 вересня цього року у навчальних закладах Хмельницького не буде більше добровільно-примусових батьківських внесків”, - запевнив Симчишин.

Довідка УНІАН. У Хмельницькому діють 42 загальноосвітніх навчальних заклади та 47 дитсадків.