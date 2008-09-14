У Тимошенко на сплату боргів дають 28 мільярдів

Наступного року Україна планує виплатити борги і відсотки по них у розмірі 28,2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК на засіданні Кабінету міністрів в своїй доповіді за проектом держбюджету 2009 року.

«Наступного року ми маємо заплатити борги і виплатити відсотки в розмірі 28,2 млрд. грн.», - сказав міністр, зазначивши, що 56% цієї суми є борги за зовнішніми запозиченнями.