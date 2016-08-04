Мерія оголошує конкурс для гостей міста на кращі фотографії, зроблені в Одесі
До Дня міста мерія влаштовує конкурс фотографій туристів на тлі одеських пам'яток.
«Одеситам дуже цікаво знати, яким ви бачите наше улюблене місто. Публікуйте фотографії ваших кращих, яскравих і незабутніх моментів на тлі одеських пам'яток», - зазначають на сайті міста.
Головні умови: викласти найкращу фотографію, зроблену в Одесі з хештегом #odessacheckin, і підписатися на сторінку @odessacheckin». Для участі в конкурсі ваш профіль повинен бути відкритим.
Найкращі фотографії, а також фотографії, які наберуть найбільшу кількість "лайків", отримають призи:
1 місце - сертифікат на проживання в готелі на двох (одна ніч).
2 місце - сертифікат на дегустацію страв Одеської кухні.
3 місце - сертифікат на екскурсію по місту.
4 місце - два квитки в театр.
Викладати фотографії можна до 2 вересня включно. Результати фотоконкурсу оголосять 27 вересня.