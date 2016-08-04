Як у Києві відсвяткували перший День Нацполіції (фоторепортаж)

Основні урочистості з нагоди першого професійного свята українських поліцейських відбулися на Софіївській площі у Києві за участю рядових співробітників поліції і їх керівництва, зокрема, і начальника Нацполіції Хатії Деканоїдзе. У своєму привітальному слові вона привітала підлеглих та побажала їм подальших успіхів у роботі на благо суспільства.

Читайте такожДеканоїдзе: поліцейські-омбудсмени отримали від мене повний "карт-бланш"

Молоді співробітники і співробітниці поліції вишукувалися на урочисте шикування та виконали державний гімн України.

При цьому не всі з присутніх на площі залишилися задоволені роботою Нацполіції - деякі тримали плакати з написами на кшталт "Нова поліція - старі порядки".

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, в першому півріччі 2016 року, порівняно з аналогічним періодом 2015-го, приріст тяжких злочинів і злочинів середньої тяжкості склав 23-26%.