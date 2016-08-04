"Епідемія злочинності": кількість тяжких злочинів по країні зросла на чверть, найнебезпечніше – у Києві

Драйверами зростання рівня злочинності виступили побиття, а також замахи на власність, зокрема різного роду крадіжки та грабежі. Про це йдеться в статті в новому випуску журналу "Новое время".

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"Злочинність не стала більш кваліфікованою — вона стала більш примітивною, але масовою. Тому що їй ніхто не чинить опір", — говорить Валерій Курей, засновник і колишній глава київського УБОЗу.

За перше півріччя 2016-го кількість особливо тяжких злочинів після різкого стрибка в 2015-му майже не змінилася.

Цю ж тенденцію відзначає глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе.

Причому злочинів більш легких, на які наважитися простіше, стало помітно більше: у країні з січня по липень в півтора рази частіше почали обкрадати квартири та автомобілі, грабувати чи займатися розбоєм. Приблизно таке ж зростання демонструють і інші категорії злочинів: напади з нанесенням легких і середніх тілесних ушкоджень, а також побої та знущання. У великих містах та промислових регіонах динаміка зростання злочинності вища, ніж по Україні в цілому.

За даними Генпрокуратури, найнебезпечнішим містом в країні виявився Київ: у 2016 році тут зареєстрували 55,1 тис. злочинів.

За даними керівника столичного главку Нацполіції Андрія Крищенко, порівняно з минулим роком у столиці на 60% зросла кількість вуличних грабежів, на 13-15% — кількість викрадень, вдвічі — до 25 тис. — крадіжок.

"Київ приваблює злочинців: тут більше грошей, багатих людей і багатих квартир, більше машин,— пояснює Крищенко. — Сюди їдуть злочинці з усіх регіонів".

Складають "конкуренцію" столиці Харківська та Дніпропетровська області — за ними друга і третя позиція в рейтингу найбільш криміногенних регіонів країни.

На Слобожанщині в 2016-му зареєстрували 32,3 тис. злочинів, а на Дніпропетровщині — 29,7 тис. При цьому Харківська область, за словами її прокурора Юрія Данильченка, демонструє солідну — в півтора рази — "надбавку" за кримінальним правопорушенням в цілому. Тут зареєстровано "плюс" 38% у тяжких і 80% зростання особливо тяжких злочинів.

Спокійніше жити в західних областях країни та на півночі — там рівень криміногенності мінімальний. За винятком Львівщини, яка має шостий показник у країні за кількістю скоєних злочинів — їх тут за півроку 2016-го зафіксували 21,5 тисяч.

Повний текст публікації читайте в свіжому випуску журналу "Новий час".