СБУ затримала агітатора "Київської народної республіки"

Як повідомляє прес-центр СБУ, чоловік розмістив на комп’ютерах однієї з соціальних установ Києва, встановлених для відвідувачів, електронні версії листівок із закликами до створення "народної республіки".

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби виявили в електронній пошті листи від адресатів з тимчасово окупованих терористами територій з макетами сепаратистських "агіток". Правоохоронці також вилучили у зловмисника матеріали із закликами щодо проведення "народного референдуму" про створення так званої "Київської республіки".

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У рамках досудового слідства співробітники СБУ перевіряють коло контактів агітатора - колишнього працівника однієї зі столичних муніципальних установ.

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.