Суд на 2 місяці продовжив арешт підозрюваним у вбивстві мера Кременчука Бабаєва
Суд продовжив на два місяці арешт директорові кременчуцької телекомпанії «Візит» Олександру Мельнику, Олександру Крижанівському, Ігорю Кунику та Ігорю Пасічному, які підозрюються у вбивстві мера Кременчука Олега Бабаєва і судді Автозаводського райсуду Кременчука Олександра Лободенка.
Як передає кореспондент УНІАН, 8 серпня Кобеляцький районний суд (Полтавська область) продовжив підозрюваним утримання під вартою, задовольнивши відповідні клопотання обласної прокуратури.
Як повідомляв УНІАН, у Кременчуку ввечері 11 лютого 2014 року невідомий кілька разів вистрілив у суддю Автозаводського райсуду Лободенка. Потерпілий помер у лікарні. Основна версія слідства - вбивство у зв'язку з професійною діяльністю.
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Вранці 26 липня 2014 року застрелили мера Кременчука Бабаєва.
За підозрою в причетності до вбивства мера були затримані голова громадської організації «З питань протидії корупції» Крижанівський, директор місцевої телекомпанії «Візит» Мельник і двоє виконавців вбивства.
Відомо, що суддя Лободенко виносив ухвалу про накладення арешту на частину майна родини Мельника і не розглянув справу до кінця, оскільки був убитий.
26 лютого у Кобеляцькому районному суді почалося слухання справи про вбивство Бабаєва і Лободенка.
1 серпня адвокати Мельника заявили про відвід суддям Кобеляцького райсуду. Відвід було відхилено.