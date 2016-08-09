Суд на 2 місяці продовжив арешт підозрюваним у вбивстві мера Кременчука Бабаєва

Як передає кореспондент УНІАН, 8 серпня Кобеляцький районний суд (Полтавська область) продовжив підозрюваним утримання під вартою, задовольнивши відповідні клопотання обласної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, у Кременчуку ввечері 11 лютого 2014 року невідомий кілька разів вистрілив у суддю Автозаводського райсуду Лободенка. Потерпілий помер у лікарні. Основна версія слідства - вбивство у зв'язку з професійною діяльністю.

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Вранці 26 липня 2014 року застрелили мера Кременчука Бабаєва.

За підозрою в причетності до вбивства мера були затримані голова громадської організації «З питань протидії корупції» Крижанівський, директор місцевої телекомпанії «Візит» Мельник і двоє виконавців вбивства.

Відомо, що суддя Лободенко виносив ухвалу про накладення арешту на частину майна родини Мельника і не розглянув справу до кінця, оскільки був убитий.

26 лютого у Кобеляцькому районному суді почалося слухання справи про вбивство Бабаєва і Лободенка.

1 серпня адвокати Мельника заявили про відвід суддям Кобеляцького райсуду. Відвід було відхилено.