Стихія не відпускає Одесу: у місті знову очікуються грози зі шквальним вітром

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, в Одеській області очікуються дощі з грозами, градом та шквалистим вітром до 20 м/с.

ДСНС закликає громадян бути обережними під час негоди, перебуваючи на вулиці поблизу від дерев та ліній електропередач.

Читайте такожУ центрі Одеси зі столітнього будинку обвалилися два балкона (фото)

Читайте такожзагинула людина