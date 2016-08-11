Стихія не відпускає Одесу: у місті знову очікуються грози зі шквальним вітром
21:42, 11 серпня 2016Суспільство
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12 серпня в більшості областей України очікується різке погіршення погодних умов.
Завтра в Одесі очікуються грози зі шквальним вітром / Фото УНІАН
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Зокрема, в Одеській області очікуються дощі з грозами, градом та шквалистим вітром до 20 м/с.
ДСНС закликає громадян бути обережними під час негоди, перебуваючи на вулиці поблизу від дерев та ліній електропередач.
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