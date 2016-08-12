Держприкордонслужба: На кількох КПВВ в зоні АТО простоюють сотні автомобілів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування через КПВВ "Зайцеве" на в'їзд з неконтрольованої території перебувало 30 автомобілів, а в зворотному напрямку -150. У контрольному пункті "Мар’їнка" на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 200 автівок. У "Новотроїцькому" та "Гнутовому" очікували оформлення 15 та 10 авто на в’їзд та 20 і 5 на виїзд.

Загалом учора лінію розмежування перетнуло понад 30,1 тисяча осіб та 4,6 тисяч транспортних засобів.

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Чергові факти пропонування неправомірної вигоди громадянами зафіксували учора прикордонники у контрольних пунктах, що на лінії розмежування. Так, у КПВВ "Зайцеве", "Гнутове" та "Мар’їнка" у трьох випадках наші співвітчизники та громадянка Узбекистану намагалися "вирішити" питання про безперешкодний пропуск через лінію розмежування. Вони запропонували правоохоронцям неправомірну вигоду у розмірі майже тисячу гривень.

У всіх випадках громадяни отримали категоричні відмови, після чого були передані співробітникам поліції в Донецькій області.