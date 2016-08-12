Як проходять військові навчання "Небесний щит -2016" (фоторепортаж)

Так, в ніч на 12 серпня відпрацювувалися нічні практичні дії пілотів.

До цього, 11 серпня в рамках навчань підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ відпрацьовували практичні дії.

Також в цей же день бойові літаки МіГ-29 та Су-24 успішно здійснили посадку на автомобільну дорогу.

Як повідомляв УНІАН, повітряні сили ЗСУ розпочали навчання "Небесний щит-2016" 10 серпня.