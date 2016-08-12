Як проходять військові навчання "Небесний щит -2016" (фоторепортаж)
16:40, 12 серпня 2016Суспільство
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У Повітряних силах Збройних силах України триває практична фаза командно-штабних навчань «Небесний щит — 2016».
Нічні польоти в ніч на 12 серпня / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua
Так, в ніч на 12 серпня відпрацювувалися нічні практичні дії пілотів.
До цього, 11 серпня в рамках навчань підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ відпрацьовували практичні дії.
Також в цей же день бойові літаки МіГ-29 та Су-24 успішно здійснили посадку на автомобільну дорогу.
Як повідомляв УНІАН, повітряні сили ЗСУ розпочали навчання "Небесний щит-2016" 10 серпня.
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