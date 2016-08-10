Повітряні сили ЗСУ розпочали навчання "Небесний щит-2016"

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

«Сьогодні, 10 серпня, у Повітряних силах Збройних сил України стартували командно-штабні навчання з практичними діями військ під назвою «Небесний щит-2016», - йдеться у повідомленні.

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В ході навчань органи військового управління удосконалять навички із здійснення ефективного планування на застосування військ (сил) у ході відбиття ударів засобів повітряного нападу противника і завдання авіаційних ударів по об’єктах (угруповань військ) у відповідь.

До навчань залучатимуться органи військового управління різних рівнів, а також визначені сили і засоби всіх родів авіації, підрозділів зенітних ракетних та радіотехнічних військ.

Під час практичної фази навчань будуть відпрацьовані практичні дії, зокрема з виконанням льотно-тактичних завдань вдень та вночі, з бойовою стрільбою і практичним бомбометанням, здійснення маршу та переміщення у нові райони бойового призначення підрозділів протиповітряної оборони, прикриття від ударів з повітря важливих об’єктів та угруповань військ тощо.

Окрема увага приділятиметься питанням організації та підтримки взаємодії між силами і засобами ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів при прийнятті управлінських рішень на відбиття повітряного нападу противника за різних умов повітряної обстановки, а також виконання інших завдань частинами і підрозділами Повітряних сил.