У Львові запустили проект "Шлюб за добу" (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час презентації проекту в Львові, яка проходила на львівській Ратуші, на висоті 65 метрів, міністр юстиції України Павло Петренко розписав та вручив свідоцтво про одруження трьом парам, які перемогли у конкурсі проекту «Шлюб за 24 години». Молоді подружжя отримали від міністра квіти і сфотографувалися разом з ним.

Читайте такожВ Україні зареєстрували вже 200 "швидких" шлюбів – Мін'юст

Як повідомили у територіальному управлінні юстиції у Львівській області, найближчим часом сервісні центри з реєстрації шлюбів за добу в Львові почнуть діяти на території Музею народної архітектури та побуту «Шевченківський гай», на стадіоні «Арена Львів» та у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

Як повідомляв УНІАН, сервіс «Шлюб за добу» вже працює у Сєвєродонецьку, Маріуполі й Одесі, де за трохи більш ніж 10 днів його функціонування було зареєстровано 200 шлюбів.

14 серпня Міністерство юстиції України запустило проект "Шлюб за добу" в Києві.

Міністерство оголосило на Facebook конкурс «Шлюб за 24 години» на найкращу історію про кохання. Три пари-переможці отримують право першими зареєструвати шлюб у новому сервісі.