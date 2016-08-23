Сьогодні у всіх військових частинах України підняли Державний прапор

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, про це в ході урочистої церемонії підняття прапора, яка відбулась перед будівлею оборонного відомства, сказав перший заступник міністра оборони України Іван Руснак.

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«Традиція вшанування символу нашої держави в Міноборони бере початок у 2004 році. Проведення урочистого ритуалу підняття Державного прапора України є символічним, цей ритуал згуртовує українців», - наголосив Руснак.

У заході також взяли участь члени колегії міністерства, керівники структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу Збройних сил України.

Прапор України перед будівлею Міноборони було урочисто піднято на флагштоці під звуки Державного гімну та салюту зі стрілецької зброї.

Завершилася церемонія проходженням урочистим маршем військовослужбовців підрозділу почесної варти Міноборони.

День Державного прапора відзначається щорічно 23 серпня.

День прапора України було встановлено на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України, згідно з указом другого президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році третій президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.