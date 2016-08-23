Порошенко: надзвичайно складно зробити так, щоб український прапор знову з'явився в окупованих містах

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час церемонії підняття Державного прапора на Софійській площі у Києві.

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За словами Порошенка, «надзвичайно складне завдання для нас - зробити так, щоб наш прапор знову з'явився над Донецьком, над Луганськом, над Сімферополем, над Севастополем».