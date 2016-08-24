Україні знадобляться роки і десятки мільярдів, "щоб спати спокійно" - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в центрі Києва з нагоди Дня Незалежності України.

Зокрема, як зазначив президент, налагоджено планове постачання військовослужбовцям новітніх модернізованих та відремонтованих зразків озброєння та військової техніки.

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"Так, наше бажання і потреби не завжди збігаються з нашими можливостями. Між тим, що треба, і тим, що здатні собі дозволити, відстань ще досить велика. Нам знадобляться ще роки і десятки мільярдів гривень, щоби спати спокійно. Але реальний прогрес у зміцненні обороноздатності держави ви побачите просто зараз", - заявив Порошенко.

За його словами, українці завдяки військовому параду з нагоди Дня Незалежності України «побачать свою нову армію, за два роки створену майже з нуля. Суспільство переконається, що Збройні сили рік за роком міцніють, а безпека держави посилюється".