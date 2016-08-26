На Львівщині чоловік заявив, що його побили поліцейські: відкрито справу

Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області, відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, а саме перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства до потерпілого.

Читайте такожМешканець Кривого Озера Цукерман загинув від пострілу в зону серця - Генпрокуратура

На даний час, у вказаному кримінальному провадженні призначено проведення судово-медичної експертизи особі - заявнику, окрім цього призначено службове розслідування щодо правомірності дій вказаних працівників поліції.

Досудове розслідування проводитиме слідчий відділ прокуратури Львівської області.

Вказані дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера. Як стверджують у поліції, Цукерман пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня, він помер від вогнепальних поранень, на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранення, отриманих в результаті пострілів з травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

Смерть мешканця Кривого Озера викликала бунт жителів райцентру, які намагалися перешкодити вивезенню в Миколаїв 6 поліцейських, що виїжджали за адресою Цукермана. Троє з них на даний момент вважаються підозрюваними, ще троє співпрацюють зі слідством.

У результаті склад відділення поліції в Кривому Озері був розформований і буде набрано заново, також через інцидент було замінено начальника Головного управління поліції в Миколаївській області.