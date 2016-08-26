На адмінкордоні з Кримом встановлять протитанкові їжаки
16:03, 26 серпня 2016Суспільство
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На кордоні з окупованим Кримом будуть встановлені протитанкові їжаки.
На адмінкордоні з Кримом встановлять протитанкові їжаки, "щоб не було несподіванок"/ Фото УНІАН
Про це заявив народний депутат Олександр Співаковський, передає місцевий сайт 0552.
"Цим питанням займається особисто голова ХОДА Андрій Гордєєв. Я знаю, що Херсонщина отримала 7 тисяч рейок для виготовлення їжаків. Вони будуть встановлені на кордоні з Кримом, щоб не було різних несподіванок", - сказав він.
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Раніше УНІАН повідомляв, що прикордонники протягом минулої доби продовжували фіксувати активність збройних сил РФ поблизу адмінкордону з тимчасово окупованої території Криму й на інших напрямках.
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