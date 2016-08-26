На адмінкордоні з Кримом встановлять протитанкові їжаки

Про це заявив народний депутат Олександр Співаковський, передає місцевий сайт 0552.

"Цим питанням займається особисто голова ХОДА Андрій Гордєєв. Я знаю, що Херсонщина отримала 7 тисяч рейок для виготовлення їжаків. Вони будуть встановлені на кордоні з Кримом, щоб не було різних несподіванок", - сказав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що прикордонники протягом минулої доби продовжували фіксувати активність збройних сил РФ поблизу адмінкордону з тимчасово окупованої території Криму й на інших напрямках.