Прикордонники фіксують активність збройних сил РФ поблизу кордонів України

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«Військовослужбовці Азово-Чорноморського регіонального управління виявили неподалік адмінмежі проліт 2 вертольотів Мі-8 над тимчасово окупованою територією півострова. Крім того, підрозділи прикордонного відомства спостерігали показову активність військової техніки та катерів поблизу адміністративної межі», - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ ДПСУ розповіли про поточну обстановку на кордоні з окупованим Кримом

У зоні проведення АТО, за даними ДПСУ, українськими військовими зафіксовано польоти 3 безпілотних літальних апаратів, які використовуються для повітряної розвідки.

«На Харківщині прикордонники продовжували спостерігати на території Росії, поблизу кордону з Україною, роботу мобільних радіо-розвідувальних постів. За наявною інформацією, на цьому напрямку Росія розгорнула розвідувально-сигналізаційні комплекси», - повідомили прикордонники.