Український підрозділ візьме участь у військовому параді до 25-ї річниці незалежності Молдови

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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«У Кишиневі визначений підрозділ зі складу Військової академії (Одеса) готується до участі у параді з нагоди 25-ї річниці незалежності Республіки Молдова. Це перший подібний захід за роки незалежності країни. Він відбувається згідно з попередніми міжнародними домовленостями на запрошення молдавської сторони», - зазначають в Міноборони.

У параді в Кишиневі також візьмуть участь підрозділи з Румунії, Польщі та Великої Британії.