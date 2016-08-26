Український підрозділ візьме участь у військовому параді до 25-ї річниці незалежності Молдови
17:14, 26 серпня 2016Суспільство
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Український підрозділ візьме участь у військовому параді в Кишиневі 27 серпня з нагоди 25-ї річниці незалежності Республіки Молдова.
У парад також візьмуть участь підрозділи з Румунії, Польщі та Великої Британії / mil.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
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«У Кишиневі визначений підрозділ зі складу Військової академії (Одеса) готується до участі у параді з нагоди 25-ї річниці незалежності Республіки Молдова. Це перший подібний захід за роки незалежності країни. Він відбувається згідно з попередніми міжнародними домовленостями на запрошення молдавської сторони», - зазначають в Міноборони.
У параді в Кишиневі також візьмуть участь підрозділи з Румунії, Польщі та Великої Британії.
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