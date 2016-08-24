День Незалежності: як українці відзначають головне свято країни (фото)

20:24, 24 серпня 2016
Суспільство
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Україна сьогодні відзначає 25 років своєї Незалежності.

Брюссель. Святкування Дня Незалежності України
Брюссель. Святкування Дня Незалежності України /  © УНИАН
Брюсель. ''Хлопчика, що пісяє'' одягнули у вишиванку.
Брюсель. "Хлопчика, що пісяє" одягнули у вишиванку. /  © УНИАН
Брюссель. Святкування Дня Незалежності України
Брюссель. Святкування Дня Незалежності України /  © УНИАН
Ужгород. Запуск відновленої дитячої вузькоколійної залізниці
Ужгород. Запуск відновленої дитячої вузькоколійної залізниці /  © УНИАН
Ужгород. Запуск відновленої дитячої вузькоколійної залізниці
Ужгород. Запуск відновленої дитячої вузькоколійної залізниці /  © УНИАН
У Харкові розгорнули величезний прапор України і провели автопробіг
У Харкові розгорнули величезний прапор України і провели автопробіг /  © УНИАН
Парад трамваїв у Львові
Парад трамваїв у Львові /  © УНИАН
На площі Корольова відбулася трансляція на великому екрані військового параду
На площі Корольова відбулася трансляція на великому екрані військового параду /  © УНИАН
Святковий концерт в Житомирі
Святковий концерт в Житомирі /  © УНИАН
Одеса. Наші захисники
Одеса. Наші захисники /  © УНИАН
У Хмельницькому підняли український прапор
У Хмельницькому підняли український прапор  /  © УНИАН
Одеса. Свято в самому розпалі
Одеса. Свято в самому розпалі /  © УНИАН
«Жива» інсталяція «Кордони України» у Києві
«Жива» інсталяція «Кордони України» у Києві /  © УНИАН
© УНИАН
Одесити побили власний ''Вишиванковий'' рекорд
Одесити побили власний "Вишиванковий" рекорд /  © УНИАН
Одеський Дюк приміряє вишиванку
Одеський Дюк приміряє вишиванку /  © УНИАН
У центрі Києва відбувся Марш нескорених, у якому взяли участь рідні й близькі загиблих бійців АТО і героїв Небесної сотні, а також волонтери, лікарі, капелани, які допомагають українським військовим на фронті
У центрі Києва відбувся Марш нескорених, у якому взяли участь рідні й близькі загиблих бійців АТО і героїв Небесної сотні, а також волонтери, лікарі, капелани, які допомагають українським військовим на фронті /  © УНИАН
У центрі Києва відбувся Марш нескорених, у якому взяли участь рідні й близькі загиблих бійців АТО і героїв Небесної сотні, а також волонтери, лікарі, капелани, які допомагають українським військовим на фронті
У центрі Києва відбувся Марш нескорених, у якому взяли участь рідні й близькі загиблих бійців АТО і героїв Небесної сотні, а також волонтери, лікарі, капелани, які допомагають українським військовим на фронті /  © УНИАН
Юний ''орел'' у центрі Києва
Юний "орел" у центрі Києва /  © УНИАН
У центрі Києва відбувся Марш нескорених, у якому взяли участь рідні й близькі загиблих бійців АТО і героїв Небесної сотні, а також волонтери, лікарі, капелани, які допомагають українським військовим на фронті
У центрі Києва відбувся Марш нескорених, у якому взяли участь рідні й близькі загиблих бійців АТО і героїв Небесної сотні, а також волонтери, лікарі, капелани, які допомагають українським військовим на фронті /  © УНИАН
Дощ у Києві не затьмарив головне свято українців
Дощ у Києві не затьмарив головне свято українців /  © УНИАН
Кияни влаштували патріотичний забіг у вишиванках
Кияни влаштували патріотичний забіг у вишиванках /  © УНИАН
Маленькі українці готові до перемог
Маленькі українці готові до перемог /  © УНИАН
Жителі Запоріжжя до Дня Незалежності готувалися заздалегідь
Жителі Запоріжжя до Дня Незалежності готувалися заздалегідь /  © УНИАН
Запоріжжя. Парад в українських кольорах
Запоріжжя. Парад в українських кольорах /  © УНИАН
''Живий'' герб в Хмельницькому
"Живий" герб в Хмельницькому /  © УНИАН
Військовий парад у Запоріжжі
Військовий парад у Запоріжжі /  © УНИАН

По всій країні проходять безліч заходів.

На Майдані Незалежності пройшов військовий парад. Також "маршем нескорених" в центрі Києва пройшли родичі загиблих бійців АТО, кримські татари і люди, яким довелося покинути свої будинки на сході України, де йде війна.

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У багатьох містах українці вшанували пам'ять загиблих за незалежність нашої країни.

У Києві, Дніпрі та Одесі взяли участь у забігу у вишиванках, проведений з нагоди Дня Незалежності.

У Жовтих Водах намалювали півкілометрову вишиванку, а у Львові відбулася «Зіркова естафета» та парад раритетних трамваїв.

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