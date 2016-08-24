День Незалежності: як українці відзначають головне свято країни (фото)

По всій країні проходять безліч заходів.

На Майдані Незалежності пройшов військовий парад. Також "маршем нескорених" в центрі Києва пройшли родичі загиблих бійців АТО, кримські татари і люди, яким довелося покинути свої будинки на сході України, де йде війна.

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У багатьох містах українці вшанували пам'ять загиблих за незалежність нашої країни.

У Києві, Дніпрі та Одесі взяли участь у забігу у вишиванках, проведений з нагоди Дня Незалежності.

У Жовтих Водах намалювали півкілометрову вишиванку, а у Львові відбулася «Зіркова естафета» та парад раритетних трамваїв.