У Мінську домовилися про відновлення роботи водонасосної станції в Золотому для 400 тисяч жителів Донбасу

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України на переговорах у Мінську, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У рамках засідання економічної підгрупи досягнутий істотний прогрес у реалізації інфраструктурного проекту з водопостачання – мова йде про відновлення повноцінної роботи станції "Карбоніт" в Луганській області", - написала вона.

Оліфер зазначила, що минулого тижня був укладений договір про постачання води з цієї станції, яка буде забезпечувати водою близько 400 тисяч жителів Донбасу.

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"Підготовка документа йшла більше року: необхідно було знайти такий механізм постачання води та оплати за неї, який би перебував виключно в рамках українського правового поля, і такий механізм був знайдений. Зараз "Карбоніт" працює лише на третину своїх потужностей. У той же час продовжується пошук рішення щодо складання доповнення до цього договору, де буде визначено механізм погашення боргів за воду в Луганській області, це понад 300 мільйонів гривень", - розповіла вона.

У той же час, за словами Оліфер, з питання початку роботи пункту пропуску в Золотому Україна висловила обурення ситуацією, що склалася.

"Україна обурена ситуацією, яка склалася навколо КПВВ в Золотому Луганської області. Всупереч домовленостям і взятим на себе зобов'язанням, представники ОРЛО продовжують саботувати його роботу", - написала прес-секретар представника України.

Вона підкреслила, що Україна завершила всі роботи по обладнанню цього пункту пропуску ще в березні.

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Нагадаємо, пункт пропуску "Золоте" був відкритий з боку підконтрольній території Україні ще 31 березня, однак через кілька годин був закритий, оскільки представники бойовиків на своїй стороні відмовилися пропускати людей, які захотіли перетнути лінію розмежування, і відмовляються робити це до цих пір.

При цьому територія біля КПП постійно потрапляє під обстріл.