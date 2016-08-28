Вбивство дівчинки в Лощинівці: жителі села вимагають виселення ромів

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, затриманий за підозрою у вбивстві неповнолітньої зараз свою провину категорично заперечує.

Читайте такожВ Одеській області після вбивства восьмирічної дівчинки спалахнув ромський погром (відео)«Спочатку він давав зізнання, але потім відмовився від них», - сказали у відділі, уточнивши, що «у правоохоронців є доказова база його причетності до даного правопорушення».

Як повідомили УНІАН в Ізмаїльському відділі поліції, сьогодні в Лощинівці відбувся схід села, на якому місцеве населення просило владу допомогти вирішити питання з виселенням мешканців ромської національності з населеного пункту.

«На сході були присутні представники влади району, сільський голова, керівництво Ізмаїльського відділу поліції та Головного управління Національної поліції в Одеській області. Під час заходу забезпечували правопорядок співробітники поліції і батальйону спецпризначення. На захід прийшло понад 150 жителів села», - сказали у відділі.

Люди просили владу допомогти вирішити питання з виселенням представників ромської національності з їх села. Дане рішення підтримали усі присутні на сході. Людям пояснили, що відповідні документи у встановленому законом порядку будуть підготовлені і направлені до компетентних органів.

«Під час заходу в селі були помічені три жінки ромської національності, які намагалися потрапити до своїх осель, аби забрати речі. Побачивши їх, громадяни стали кричати, щоб вони залишили населений пункт. З метою уникнути будь-яких конфліктних ситуацій правоохоронці створили «коридор» і забезпечили жінкам можливість залишити село», - повідомили у відділі.

Зараз селяни розходяться по домівках. Співробітники поліції продовжують нести службу з охорони громадського порядку в селі Лощинівка. Ситуація під контролем правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. У ході відпрацювання села правоохоронці та кінологи вийшли на слід ймовірного вбивці - раніше не судимого жителя села Лощинівка, 1995 року народження. Увечері 27 серпня в Лощинівці сталися сутички.

«У скоєнні вбивства неповнолітньої обґрунтовано підозрюється представник ромської національності. Жителі села через трагедію влаштували масові заворушення проти місцевих ромів. Односельці почали громити будинки, де мешкають роми. В результаті один дім був підпалений, в інших - пошкоджені меблі, вибиті шибки. Ніхто з представників ромської національності не постраждав», – сказали у відділі.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 194 (знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Щоб уникнути масових заворушень на охорону громадського порядку до села Лощинівка прибули співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області, працівники оперативного підрозділу. Тривають активні слідчі дії, допитують всіх учасників подій.