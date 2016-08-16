Справа по зняттю недоторканності з біглого судді Чауса нарешті дійшла до ВР

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради.

Парубій поінформував, що сьогодні, 16 серпня, голова Верховного суду України вніс до Верховної Ради подання Генпрокуратури щодо надання згоди на затримання та арешт (тримання під вартою) судді Чауса.

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«Я негайно скеровую його до профільного комітету – Комітету з питань правової політики та правосуддя – для надання відповідного висновку. Як тільки комітет прийме своє рішення, я винесу це питання на розгляд Верховної Ради України», – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. дол. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

Корупційні гроші винахідливий суддя-хабарник зберігав в банках, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

У САП заявили, що підготували і готові оголосити підозру Чаусу, після чого звернуться до Верховного суду України, аби голова ВСУ схвалив подання до Верховної Ради про позбавлення суддівського імунітету цього судді.

При цьому в САП висловили сподівання на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.

Чаус 11 серпня не з’явився в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для вручення йому підозри у скоєнні злочину.

Як повідомив у той же день народний депутат Борислав Береза, Чаус втік. Його місцезнаходження невідоме.