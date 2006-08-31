Погода у перші дні вересня

1 вересня у південній частині України очікуються грози, у західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. На рiчках Карпат очiкується вiдновлення росту рiвнiв води на 0,5-1,5 м. У гiрських районах iснує загроза формування селiв, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Також 1 вересня на заході країни часом дощ, на решті території - місцями короткочасні дощі, у південній частині - подекуди грози.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 8-13°, на півдні - до 17°; вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - 14-19°, на решті території - 20-25°, у східних областях - до 28°; в Карпатах вночі - 2-7° тепла, вдень - 5-10°.

2-3 вересня мінлива хмарність. У південній та східній частині короткочасні дощі, грози. На решті території переважно без опадів, лише 2 вересня вночі у північних та центральних областях, а 3 вересня вдень у західних областях невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі - 7-12°, на півдні та сході - до 15-17°, 2 вересня у західних областях місцями - 5° тепла; вдень - 19-24°, на сході - до 27°; в Карпатах вночі - 3-8° тепла, вдень - 7-12°.

4-5 вересня короткочасні дощі (у південній та східній частині місцями), окремі грози. Температура вночі - 8-14°, на півдні місцями - 15-17°; вдень - 16-22°, у південній, 4 вересня й у східній частині - 21-27°.

У Києві та області 1 вересня хмарно з проясненнями. Часом дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 15-20°; у Києві вночі - 11-13°, вдень - 16-18°.

2-3 вересня мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 2 вересня вночі невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 19-24°.

4-5 вересня короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі - 8-14°, вдень - 16-22°.

Також Укргідрометцентр повідомляє, що у зв`язку iз стоянням високих рівнів води 1-4 вересня на рiчках Волинської областi можливе подальше пiдвищеннi рiвнiв води iнтесивнiстю1-5 см за добу та пiдтоплення (затоплення) заплав, сільгоспугiдь. В Ратнiвському, Любешiвському районах зберігатиметься пiдтоплення окремих населених пунктів, господарських об’єктів.