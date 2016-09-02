Біля українського кордону в Чорному морі виявлено російський сторожовий корабель – ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його словами, корабель було виявлено під час повітряного патрулювання Держприкордонслужби в Каркінітській затоці Чорного моря на відстані близько 10 миль від острова Джарилгач.

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Як зазначив Слободян, до цілі, яка була ідентифікована як російський сторожовий корабель "Ізумруд", вирушила тактична група прикордонних катерів під прикриттям вертольоту МІ-14.

Наразі корабель продовжує перебувати на місці, де він був виявлений. Також неподалік цього місця перебувають і українські кораблі.