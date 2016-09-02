Біля українського кордону в Чорному морі виявлено російський сторожовий корабель – ДПСУ

15:09, 02 вересня 2016
Суспільство
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Вчора українські прикордонники виявили в Чорному морі поблизу українського кордону російський сторожовий корабель.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його словами, корабель було виявлено під час повітряного патрулювання Держприкордонслужби в Каркінітській затоці Чорного моря на відстані близько 10 миль від острова Джарилгач.

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Як зазначив Слободян, до цілі, яка була ідентифікована як російський сторожовий корабель "Ізумруд", вирушила тактична група прикордонних катерів під прикриттям вертольоту МІ-14.

Наразі корабель продовжує перебувати на місці, де він був виявлений. Також неподалік цього місця перебувають і українські кораблі.

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