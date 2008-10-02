Києву потрібні пожежні команди "швидкого реагування"

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій планує відкрити у Києві до Євро-2012 сім нових пожежних частин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава МНС України Володимир ШАНДРА.

«Ми хочемо ввести до Євро-2012 сім нових пожежних частин», - сказав він.

За словами В.ШАНДРИ, планується, що створення п’яти частин буде фінансуватися з державного бюджету, а витрати на утворення інших братиме на себе міський бюджет.

Крім того, зазначив міністр, зараз відбуваються переговори щодо створення в столиці мобільних пожежних депо для підвищення швидкості реагування при виникненні пожеж.

«Ми зараз ведемо дискусію про створення в Києві невеликих пожежних частин, які матимуть у своєму складі невеликі автомобілі, оснащені пожежними гідрантами для попередньої розвідки місця пожежі», - зазначив він. В.ШАНДРА додав, що планується, що в таких пожежних депо працюватимуть один черговий автомобіль і 5 бійців пожежної охорони.

За його словами, це дозволить оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, враховуючи той факт, що на дорогах Києва часто утворюються транспортні затори.