Українці зможуть працювати в Польщі без дозволу

Польща лібералізувала свій ринок праці, і в майбутньому громадяни України, Росії, Білорусі, Німеччини та Туреччини зможуть без дозволу на працю упродовж трьох місяців працювати на сезонних сільськогосподарських роботах.

Відповідне розпорядження 30 серпня підписала міністр праці й соціальної політики Польщі Анна КАЛАТА, повідомляє "Німецька хвиля".

Як і обіцяв віце-прем’єр та міністр сільського господарства Анджей ЛЄППЕР, Польща, незважаючи на найбільше в Євросоюзі - майже 16-відсоткове - безробіття, наважилася на відкриття свого ринку праці. Масові виїзди поляків на краще оплачувану роботу на Захід, погнилі цьогорічні полуниці й яблука змусили польський уряд інакше подивитися на заробітчан. Міністерство праці й соціальної політики передбачає, що розпорядження набере чинності відразу ж після його опублікування, що може статися вже 1 вересня. При цьому дозвіл на сезонну працю поширюється не лише на заробітчан, які прибули до Польщі спеціально на сільськогосподарські роботи, але також на низку категорій іноземців, що з тієї чи іншої причини вже перебувають у країні – наприклад: вчителів, випускників польських медичних вузів, студентів, кореспондентів закордонних мас-медіа, науковців.