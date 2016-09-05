Головний офіс "Інтера" обнесли парканом, біля будівлі зібралися мітингувальники

Про це повідомляє LB.ua.

Будівлю обнесли парканом. Активісти обклеїли його роздруківками з написами "Інтер - геть", такий же напис нанесли на паркан фарбою.

Біля офісу телекомпанії присутня поліція і пожежники.

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня підпалили будівлю, де розташовується компанія "Національні інформаційні системи", яка виробляє телепрограми для каналу "Інтер".

Підпалу передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого підпалювали шини. Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, серед затриманих пікетувальників під стінами офісу телеканалу "Інтер" є колишні бійці 30 бригади ЗСУ.