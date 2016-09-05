У Львові відкрили пам’ятник Василю Стусу (фото)

13:29, 05 вересня 2016
Суспільство
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Пам’ятник встановили на території Львівського навчально-виховного комплексу ім. В. Стуса «Спеціалізована школа І ступеня – гімназія міжнародних відносин».

Фото УНИАН

У Львові в неділю, 4 вересня, відбулося відкриття пам’ятника відомому українському поету Василю Стусу.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, пам’ятник встановили на території Львівського навчально-виховного комплексу ім. В. Стуса «Спеціалізована школа І ступеня – гімназія міжнародних відносин».

«Пам’ятник – це дипломна робота студента Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша Віталія Думина. Виготовлений він із вапняку», - йдеться у повідомленні.

На відкритті пам’ятника була присутня сестра поета Марія Стус.

Фото УНИАН
Фото УНИАН

Фото УНИАН
Фото УНИАН

Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 26 липня погодив встановлення пам’ятника Василю Стусу.

Згідно з рішенням, замовником на проектування, виготовлення та встановлення пам’ятника був Львівський навчально-виховний комплекс ім. В. Стуса «Спеціалізована школа І ступеня – гімназія міжнародних відносин».

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