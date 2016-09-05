У Львові відкрили пам’ятник Василю Стусу (фото)

У Львові в неділю, 4 вересня, відбулося відкриття пам’ятника відомому українському поету Василю Стусу.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, пам’ятник встановили на території Львівського навчально-виховного комплексу ім. В. Стуса «Спеціалізована школа І ступеня – гімназія міжнародних відносин».

«Пам’ятник – це дипломна робота студента Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша Віталія Думина. Виготовлений він із вапняку», - йдеться у повідомленні.

На відкритті пам’ятника була присутня сестра поета Марія Стус.

Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 26 липня погодив встановлення пам’ятника Василю Стусу.

Згідно з рішенням, замовником на проектування, виготовлення та встановлення пам’ятника був Львівський навчально-виховний комплекс ім. В. Стуса «Спеціалізована школа І ступеня – гімназія міжнародних відносин».